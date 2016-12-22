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В Чечне ответили на сообщения о просьбе к Кадырову найти певца
Общество, 14:23
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В Чечне ответили на сообщения о просьбе к Кадырову найти певца

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров призвал не связывать исчезновение чеченского певца Зелимхана Бакаева с политикой. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом РБК.

«Не надо связывать это [исчезновение Зелимхана Бакаева] с политикой, надо, чтобы люди его спокойно разыскали. Может быть, он инкогнито решил уехать», — сказал Умаров.

«Все, что зависит от Рамазана Кадырова для того, чтобы обнаружился Зелимхан Бакаев, который ничего плохого не сделал нашей республике, которого любили, восхищались его творчеством, будет сделано», — заметил министр. Он добавил, что пропадают сотни тысяч людей, однако «почему-то именно к Чеченской Республике такой больной интерес».

Ранее в понедельник, 18 сентября, издание «Кавказ. Реалии» опубликовало аудиообращение матери пропавшего певца Малики Бакаевой к Кадырову с просьбой помочь найти сына. «Я подала в Ленинский райотдел заявление, они сказали, что рассмотрят. Ничего большего не знаю о своем сыне. Я рассчитываю на Всевышнего, после — на тебя. Мне не от кого больше ждать помощи. Именем Господа я прошу: помоги мне, Рамзан», — говорится в обращении.

Информация о пропаже Бакаева появилась в августе. По словам родственников, певец исчез, после того как 8 августа поехал в Грозный на свадьбу сестры. Как писало тогда издание «Крым.Реалии», друзья Бакаева подозревали, что к похищению певца могли быть причастны ​сотрудники местных силовых структур. Очевидцы утверждали, что видели, как Бакаева «схватили люди в военной форме и куда-то увезли».

Тогда Умаров назвал глупостями сообщения о том, что Бакаева «среди бела дня» могли похитить в Грозном. «Парень не ваххабит, не террорист, ни в каких историях не замешан. Никакие органы его не забирали, никому он сто лет не нужен», — заявил министр.

Зелимхан Бакаев пел в основном на чеченском языке. Он выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве.

Теги: Чечня , Рамзан Кадыров , Зелимхан Бакаев
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