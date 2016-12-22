Жена Караченцова рассказала о плановой госпитализации актера

Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина в беседе с РБК опровергла информацию о резком ухудшении состояния супруга.

Она добавила, что у артиста плановая госпитализация — Караченцов обследуется каждую весну и каждую осень. «Все нормально, мы сидим тут [в НИИ Склифосовского], сдали анализы, ждем», — сказала она.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что артист был госпитализирован в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского.

В феврале 2017 года Караченцов был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского, после того как попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья.



В ночь на 28 февраля 2005 года Караченцов попал в ДТП, после которого пролежал в коме 26 дней. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ему была сделана операция​ на головном мозге.



