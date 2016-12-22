В Санкт-Петербурге предложили приватизировать церковную недвижимость

Глава комиссии по культуре Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник предложил внести изменения в ряд федеральных законов, для того чтобы изменить порядок передачи в собственность религиозным объединениям исторической недвижимости. Он предлагает это делать не безвозмездно, а по правилам приватизации культурных объектов, сообщает «Коммерсантъ».

Поправки, по данным издания, должны затронуть такие законы, как «О приватизации» «О свободе совести и религиозных объединениях», «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», и др.

Действующее законодательство позволяет организациям, которые получили в безвозмездное пользование памятники религиозного назначения, оформлять их в собственность — за исключением объектов ЮНЕСКО (например, Исаакиевский собор, передача которого вызвала острую общественную дискуссию), а также тех объектов, которые признаны указом президента России особо ценными.

Для всех остальных федеральных памятников, согласно действующему законодательству, процесс их передачи религиозным организациям ограничен лишь одним условием — передаваться они должны в собственность только централизованным организациям. При этом власти после передачи этих объектов продолжают выделять субсидии новым собственникам.

Резник предложил применять единые правила приватизации памятников, действующие для светского наследия. Например, позволить приватизировать объекты в плохом состоянии за символическую стоимость в один рубль, но с обязательством собственника по их реставрации (и возможностью изъятия при невыполнении этого условия).

В свою очередь восстановленные за счет бюджета культурные объекты Резник предлагает продавать по рыночной стоимости, предоставив их пользователям преимущественное право выкупа. Кроме того, депутат предложил прекратить бюджетное финансирование культурного объекта после его приватизации.

По мнению автора законодательной инициативы, поправки, которые он предлагает, позволят «обеспечить доверие» между налогоплательщиками и церковными институтам, а также помогут сэкономить бюджетные средства.

Комментируя инициативу депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава юрслужбы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), заявила РБК, что поддержать такой законопроект патриархия на может.

«В случае приватизации собственник выкупает имущество, никогда ему не принадлежащее, а в нашей ситуации в большинстве случаев религиозные организации оформляют то, что до революции принадлежало религиозным общинам. Это реституция — возврат незаконно изъятого имущества», — отметила игуменья Ксения.

По ее словам, нормы о приватизации не должны распространяться также и на имущество, переданное религиозным организациям, «которое до революции им не принадлежало». «Оно [имущество] имеет религиозное назначение, скажем, храм, который до революции был оформлен в частную собственность или собственность государства. Передавая религиозным организациям имущество, государство преследует цель восстановить первоначальное назначение этого имущества. Только религиозные организации могут обеспечить использование храма в этих первоначальных целях», — подчеркнула она.

Также игуменья указала, что практика особого правового регулирования отношений «сложилась давно, еще в 1990-е годы». «Ломать эту практику ради амбиций депутата Резника невозможно», — считает она.

По данным «Коммерсанта», власти Петербурга с 2010 года передали в собственность религиозным организациям 28 памятников, которые по-прежнему продолжают получать финансирование из госбюджета. Так, например, в 2016 году Иоанновский ставропигиальный монастырь получил 24 млн руб., указывает газета.

При этом только половину этого списка составляют храмы, остальное — жилые дома и другие постройки, в том числе не только на монастырских и церковных территориях.