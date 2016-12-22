В Гоа запретят распивать алкоголь в общественных местах

Власти индийского Гоа намерены с наступлением курортного сезона ввести запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах. Об этом заявил главный министр штата Манохар Паррикар, сообщают Hindustan Times и Times of India.

«Если кто-то хочет употреблять алкоголь, они должны делать это внутри помещений, а не в общественных местах», — заявил Паррикар (цитата по Times of India).

Паррикар также заявил, что правительство штата намерено внести необходимые поправки в законодательство и выпустить соответствующее официальное уведомление уже до конца октября, уточняет Hindustan Times.

Власти Гоа также намерены ввести штрафы для магазинов спиртных напитков, которые позволяют своим клиентам распивать алкоголь на площадках возле них, и даже лишать такие заведения лицензий.

Помимо запрета на распитие алкоголя, Паррикар анонсировал ужесточение правил для тех, кто передвигается на двухколесном транспорте. По его словам, правительство штата серьезно относится к езде без шлема, поэтому полиция будет вести просветительскую работу, рассказывая об опасности езды без шлема, а также штрафовать нарушителей.

Согласно существующим законам, на отдельных пляжах и некоторых общественных местах в Гоа уже запрещено распитие алкоголя. В нескольких штатах Индии, в том числе в Гуджарате и Бихаре, действует сухой закон с серьезными наказаниями за его нарушение.