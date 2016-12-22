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Минтранс сообщил сроки начала регистрации дронов
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Минтранс сообщил сроки начала регистрации дронов
Общество, 07:25
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Минтранс сообщил сроки начала регистрации дронов

Регистрация дронов начнется не раньше апреля 2018 года, заявили в пресс-службе Минтранса. Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказали изданию, порядок учета гражданских беспилотников будет согласован и направлен на утверждение в правительство в ноябре текущего года. Затем начнется процедура назначения оператора учета дронов, которым должен будет стать ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». «Проект постановления будет направлен в правительство...предположительно в конце осени», — заявили газете в Минтрансе.

Как рассказали изданию, данные об учете беспилотников будут в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. С учетом новогодних каникул и формальных процедур учет дронов начнется не раньше апреля 2018 года. В то же время, как сообщил «Известиям» глава департамента программ развития Минтранса Алексей Семенов., система учета гражданских беспилотников уже создана.

Как сообщили в министерстве, процедура учета дронов будет единой по всей стране и не потребует дополнительных технических знаний и документации.

Ранее сообщалось, что в начале июля Минтранс ввел обязательную регистрацию гражданских беспилотников весом от 250 г до 30 кг. Соответствующие поправки в ст. 37 «Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов» Воздушного кодекса были приняты в июле 2016 года. В августе стало известно, что регулированием рынка беспилотников займется Минтранс. Ряд участников рынка выступил в декабре 2016 года против введения обязательного учета дронов.


 

Теги: регистрация , Минтранс , дроны
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