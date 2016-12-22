Тропический шторм «Мария» в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Мария» усилился до урагана, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

Как говорится в сообщении, правительство Антгуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов — для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды). Также штормовое предупреждение выпустили власти США и Великобритании для Виргинских островов. «По прогнозам ветер усилится до 120 км/ч, с дальнейшими порывами. «Мария» может достигнуть Британских Подветренных островов к ночи понедельника», — сообщает NHC.

Ранее сообщалось, что в субботу 16 сентября над Атлантикой сформировался тропический шторм «Мария». На момент образования скорость ветра шторма достигла 80 км/ч. Кроме того, в тот же день NHC сообщил, что тропический шторм «Норма» усилился до урагана и может поразить мексиканский штат Нижняя Калифорния, где расположено множество тропических курортов.

В начале сентября на Карибские острова обрушился один из самых сильных за последние годы ураганов — «Ирма». Затем он продолжил движение и ударил по Майами, центр которого был полностью затоплен. К 12 сентября «Ирма» ослабела до уровня тропической депрессии. Жертвами урагана стали, по меньшей мере, 20 человек на Кубе и заморских территориях Великобритании, Нидерландов и Франции. В результате удара стихии около 3 млн человек оказались без электроэнергии, а совокупный ущерб, по предварительным оценкам, составил около $290 млрд.

