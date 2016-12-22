Боевики ИГ напали на базу США в Ираке

Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — РБК) совершили атаку на американскую базу близ иракского населенного пункта Эль-Карадж в провинции Западный Эрбиль (автономия Иракский Курдистан). Об заявил в своем Twitter официальный представитель коалиции США по борьбе с ИГ ​полковник Райан Дилон.

Как сообщил Дилон, двое террористов были застрелены, также произошла детонация взрывного устройства. Никто из военнослужащих США и союзных им сил не пострадал.

Как добавили в Kuwait News Agency со ссылкой на курдские вооруженные формирования «Пешмерга», нападение осуществляли четверо боевиков, двое из которых совершили самоподрыв, не нанеся урона ни американским военнослужащим, ни союзным формированиям.

По информации официального печатного органа Пентагона, газеты «Stars and stripes», на американскую базу совершили нападение смертники, вооруженные так называемыми «поясами шахида» и легким стрелковым оружием. Нападение произошло поздно вечером в воскресенье 17 сентября.

Американская база расположена в провинции Эрбиль, что в автономии Иракский Курдистан. Ранее сообщалось, что Вашингтон 16 сентября призвал отложить референдум о независимости Иракского Курдистана, отметив, что этот акт противодействует совместной борьбе с ИГ. Референдум назначен на 25 сентября.