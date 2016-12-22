Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,59 EUR Нал. 69,21 68,68 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
Лента новостей
Сборная России осталась без медалей Евробаскета 19:14, Спорт Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 19:11, Партнерский материал Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей 19:08, Общество Тиллерсон допустил военный вариант урегулирования ситуации с КНДР 18:59, Политика В Латвии создали рекомендации для госслужащих по распознаванию шпионов 18:55, Политика «Клоуны-милитаристы» устроили антивоенную акцию на крейсере «Аврора» 18:30, Общество В Сургуте эвакуировали торговый центр 18:23, Общество Лоукостер Ryanair отменил порядка 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов 18:22, Общество Порошенко увеличил расходы на оборону более чем на четверть 17:49, Экономика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 17:37, Партнерский материал «Челси» в меньшинстве удержал ничью с «Арсеналом» 17:36, Спорт Умерла актриса Валентина Строганова 17:24, Общество США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН» 17:17, Политика Женщина плеснула кислотой в туристов в Марселе 17:12, Общество Каррера предложил узнать причину ничьей с «Тосно» у игроков «Спартака» 16:57, Спорт В Анталье перевернулся туристический автобус 16:47, Общество МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве 16:12, Общество В МВД прокомментировали молитвенное стояние против «Матильды» в Омске 16:11, Общество Новичок «Барселоны» стоимостью €120 млн выбыл из-за травмы 16:11, Спорт В Иране пообещали ответить на любые «неверные движения» по ядерной сделке 15:43, Политика В Пекине запретили крупное строительство зимой 15:36, Общество Трамп назвал Ким Чен Ына «Рокетмэном» 15:35, Политика Чемпионат Англии по футболу. «Челси» — «Арсенал». Онлайн 15:30, Спорт «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно» 15:03, Спорт Додон поблагодарил Россию за позицию по «провокациям» властей Молдавии 15:00, Политика СМИ сообщили о дебоше на борту рейса из Крыма в Москву 14:31, Общество Минздрав рассказал о состоянии биатлонистки Медведцевой после ДТП 14:17, Спорт На Кубани начались российско-египетские учения 14:04, Политика
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
Украинский кризис, 19:35
0
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не станет организовывать новую революцию на Украине. Об этом он сказал во время митинга в Виннице, передает издание «Гордон».

«Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», — сказал Саакашвили.

По словам политика, он попытается добиться выполнения своих требований «законным путем». Он отметил, что вместе со своими сторонниками будет ездить «по всей Украине и собирать требования». «Потом эти требования передадут Верховной раде и верховному барыге», — отметил он.

Саакашвили также заявил, что «новое правительство Украины будет тоже из Винницы, но из хороших винничан, не из барыг».

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Бывший губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства, 10 сентября прорвал оцепление на границе с Польшей и пересек территорию Украины. В результате 13 пограничников получили травмы.

Украинская полиция квалифицировала действия Саакашвили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили не будет арестован за прорыв границы. Он также добавил, что Саакашвили «не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал».

Теги: революция , Михаил Саакашвили , украина
Главное
США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН» Политика
Материалы по теме
Саакашвили озвучил три требования к властям Украины Политика
Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы Политика
СМИ узнали о планах Саакашвили добиться права выступить в Верховной раде Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку