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Трамп назвал Ким Чен Ына «Рокетмэном»
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Трамп назвал Ким Чен Ына «Рокетмэном»
Политика, 15:35
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Трамп назвал Ким Чен Ына «Рокетмэном»

Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «Рокетмэном» (ракетным человеком). Это он написал в своем Twitter.

«Вчера я говорил с президентом Южной Кореи. Спросил его, как работает Рокетмэн. Уж слишком долго формируются газопроводы в Северной Корее. Как жаль!» — написал Трамп.

Глава КНДР Ким Чен Ын 16 сентября заявил о скором завершении формирования ядерных сил республики. Тогда он отметил, что «необходимо положить конец» странам, которые ввели санкции против Северной Кореи при помощи «общих усилий государства». По его словам, основная цель КНДР «достичь реального военного паритета с США» и «заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи».

Накануне, 15 сентября, КНДР произвела пуск ракеты в стороны тихого океана. После этого президент Южной Кореи признал невозможным мирный диалог с КНДР.
 

Теги: Ким Чен Ын , Дональд Трамп
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