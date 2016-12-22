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Додон поблагодарил Россию за позицию по «провокациям» властей Молдавии
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Додон поблагодарил Россию за позицию по «провокациям» властей Молдавии
Политика, 15:00
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Додон поблагодарил Россию за позицию по «провокациям» властей Молдавии

На встрече с Валентиной Матвиенко президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил российские власти за ту позицию, которую они занимают в отношении действий оппозиционного к главе государства молдавского правительства. Об этом сообщает ​«РИА Новости».

Додон встретился с председателем Совета Федерации в Ашхабаде, куда они прибыли на открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях. В разговоре с Матвиенко Додон отметил, что за последнее время в отношениях двух стран были как позитивные, так и негативные моменты. «Для наших граждан, для наших экспортеров, были некоторые очень неприятные вещи, которые произошли впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами», — заявил он.

Слова Додона относились к ряду дипломатических инцидентов, произошедших в 2017 году и связанных с действиями молдавского правительства и парламента. Так, в мае власти страны выслали группу российских дипломатов. В начале августа МИД Молдавии объявил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. В июле молдавский парламент принял резолюцию с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья.

Эти решения были приняты правительством Молдавии и парламентским большинством, находящимся в оппозиции к президенту. В разговоре с Матвиенко Додон назвал подобные инциденты «провокациями». «Хочу поблагодарить в вашем лице руководство РФ за то, что, несмотря на все провокации, которые делают некоторые партии, которые пока еще контролируют парламентское большинство и правительство, Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа», — заявил он.

В начале августа, после того как Рогозин был объявлен персоной нон грата в Молдавии, Додон обратился к российским властям с просьбой воздержаться от санкций в отношении Кишинева. Позднее, в середине августа, он пообещал «свергнуть» молдавское правительство, если оно попробует втянуть страну в региональный конфликт.

Теги: Молдавия , Валентина Матвиенко , Игорь Додон
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