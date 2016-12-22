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МВД Украины призвало «не спекулировать» на гибели детей в Одессе
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МВД Украины призвало «не спекулировать» на гибели детей в Одессе
Общество, 11:03
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МВД Украины призвало «не спекулировать» на гибели детей в Одессе

После пожара в детском лагере в Одессе МВД Украины выпустило специальное заявление. В тексте заявления. опубликованного в Facebook ведомство призывает «не спекулировать» на произошедшей трагедии. 

В МВД Украины заявили, что будет проведено объективное и беспристрастное расследование событий, приведших к гибели детей. «В то же время, мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций. Проявите человечность и сострадание к семьям, которые потеряли самое дорогое — детей», — заявили в ведомстве.

В МВД подтвердили, что в связи с пожаром было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Директор детского лагеря задержан, меру пресечения ему изберет суд.

Ранее своем Facebook трагедию в Одессе прокомментировал Михаил Саакашвили. «Я не хочу пиариться на одесской трагедии, но и молчать я не могу», — написал он. При этом он обратил внимание на то, что после пожара власти Украины не выступили с немедленным заявлением.«Порошенко и Гройсман не спешат назвать это настоящее преступление «преступлением». Деньги были выделены, чтобы этого не произошло, но они были украдены. Я не успокоюсь, пока виновные не понесут наказание», — подчеркнул он.

Пожар в детском лагере «Виктория» под Одессой произошел в ночь на 17 сентября. В результате пожара погибли трое детей. После пожара возмущенные родителей детей, бывших в лагере, попытались штурмом взять одесскую администрацию. Участников митинга полиция разогнала слезоточивым газом.

Теги: Украина , Одесса , Пожар , Дети
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