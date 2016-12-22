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Саакашвили озвучил три требования к властям Украины
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Саакашвили озвучил три требования к властям Украины
Политика, 10:24
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Саакашвили озвучил три требования к властям Украины

Михаил Саакашвили намерен в октябре прибыть в Киев для проведения массовой акции. На ней, пишет политик на своей странице в Facebook, он намерен озвучить три требования к властям страны.

Саакашвили перенес дату своего приезда в Киев. Ранее он заявлял, что прибудет в столицу Украины 19 сентября, однако в этот раз сообщил о планах провести акцию 17 октября. «Мы решили присоединится к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона», — рассказал Саакашвили. К сообщению он приложил фотографии с мероприятия, на котором, одетый в украинскую вышиванку выступает перед собравшимися людьми.

Озвученные Саакашвили требования должны стать основными. Вместе с тем, по словам политика, он намерен собрать остальные требования в период до 17 октября «по всей Украине».

Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области, прорвался на территорию Украины 10 сентября. До этого он был лишен украинского гражданства страны. Политик, окруженный толпой своих сторонников, силой прорвался через полицейское оцепление на пропускном пункте «Шегини» на польско-украинской границе. При этом получили травмы более десяти представителей властей. В связи с прорывом границы было возбуждено уголовное дело, несколько участников акции были задержаны, однако сам Саакашвили остается на свободе.

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После прорыва границы Саакашвили прибыл во Львов, где провел встречу со своими сторонниками и Юлией Тимошенко. После этого он направился на турне по всей Украине. 

Теги: Украина , Михаил Саакашвили
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