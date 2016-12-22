Пострадавший при столкновении грузовика с поездом в Югре умер в больнице

Один из пострадавших в результате столкновения грузовика с пассажирским поездом Адлер — Нижневартовск в Югре скончался в больнице, сообщается на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Пострадавший, которым оказался житель Перми, умер в ночь на 16 сентября. По словам врачей, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Глава города Нижневартовска Василий Тихонов выразил глубокие соболезнования близким умершего, по его поручению им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении. Помощь в транспортировке также предложили в РЖД и на предприятии, на котором работал мужчина.

В настоящий момент на стационарном лечении остаются 11 пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщили в администрации Нижневартовска.

Столкновение КамАЗа с пассажирским поездом произошло на железнодорожном переезде под Нижневартовском в ХМАО 9 сентября. В результате ДТП пострадали 20 человек. По случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Власти Нижневартовска сообщали, что возможной причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика. Также столкновение могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем.

