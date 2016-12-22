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Тропический шторм «Норма» усилился до урагана
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Тропический шторм «Норма» усилился до урагана
Общество, 07:20
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Тропический шторм «Норма» усилился до урагана

Тропический шторм «Норма», находящийся в южной части полуострова Калифорния в Мексике, усилился до урагана. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC).

По данным центра, «Норма» будет продолжать усиливаться в течение следующих нескольких дней. В настоящее время порывы ветра урагана достигают 121 км/ч. Он движется в северо-западную сторону со скоростью чуть больше 3 км/ч. В центре спрогнозировали, что ураган может поразить южные части мексиканского штата Нижняя Калифорния, в котором расположено множество туристических курортов.

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Теги: Мексика , ураган , тропический шторм , «Норма»
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