Меркель оценила предложение Путина о миротворцах в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала предложение президента Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе интересным, отметив, что оно не дает оснований для снятия санкций с России. Об этом сообщает Reuters.
«Я нахожу интересным предложение президента Путина направить миротворческие силы ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. Несколько дней назад я говорила с ним о том, что миротворцы ООН должны иметь доступ ко всем регионам, где находятся наблюдатели ОБСЕ, в том числе в Донецкой и Луганской областях» — заявила Меркель. Она назвала предложение Путина «первыми побегами» прогресса в этом вопросе, однако они «пока не дают оснований для смягчения санкций».
Российский президент во время разговора с канцлером ФРГ 11 сентября выразил согласие на ввод миротворческого контингента ООН не только на линии соприкосновения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Путин отметил, что миротворцы могут обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ «не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах», где работают сотрудники организации.
Путин в начале сентября сообщил, что поддерживает идею размещения миротворцев ООН в Донбассе. Российский лидер отметил, что миротворческие силы должны находиться на линии разграничения бойцов ВСУ и ополченцев ДНР и ЛНР. Путин подчеркнул, что ввод миротворцев должен быть согласован с представителями ДНР и ЛНР.
Через несколько дней замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что украинская сторона передала в Совет Безопасности ООН проект резолюции по вводу миротворцев ООН в Донбасс. Он отметил, что если резолюция будет принята, то миротворцы смогут быть размещены в Донбассе только через полгода.
Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что миротворческие силы ООН должны иметь широкий мандат, распространяющийся на всю территорию ДНР и ЛНР вплоть до границы с Россией. Она отметила, что тем самым миротворцы смогут обеспечить мир и безопасность «на всей оккупированной территории Украины».В ответ и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил РБК, что это предложение равносильно объявлению войны. «Любые попытки продвигать вооруженные силы на территорию другого государства — это называется «объявление войны». Они хотят объявить войну? Они ее получат» — заявил Дейнего.