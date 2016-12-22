Меркель оценила предложение Путина о миротворцах в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с интересом восприняла предложение Владимира Путина, который ранее предложил ввести в Донбасс миротворческий контингент ООН. Однако она заявила, что это не повод снимать санкции с России

Ангела Меркель (Фото: Emmanuele Contini / Zuma / Global Look Press)

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала предложение президента Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе интересным, отметив, что оно не дает оснований для снятия санкций с России. Об этом сообщает Reuters.

«Я нахожу интересным предложение президента Путина направить миротворческие силы ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. Несколько дней назад я говорила с ним о том, что миротворцы ООН должны иметь доступ ко всем регионам, где находятся наблюдатели ОБСЕ, в том числе в Донецкой и Луганской областях» — заявила Меркель. Она назвала предложение Путина «первыми побегами» прогресса в этом вопросе, однако они «пока не дают оснований для смягчения санкций».

Российский президент во время разговора с канцлером ФРГ 11 сентября выразил согласие на ввод миротворческого контингента ООН не только на линии соприкосновения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Путин отметил, что миротворцы могут обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ «не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах», где работают сотрудники организации.

Путин в начале сентября сообщил, что поддерживает идею размещения миротворцев ООН в Донбассе. Российский лидер отметил, что миротворческие силы должны находиться на линии разграничения бойцов ВСУ и ополченцев ДНР и ЛНР. Путин подчеркнул, что ввод миротворцев должен быть согласован с представителями ДНР и ЛНР.

Через несколько дней замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что украинская сторона передала в Совет Безопасности ООН проект резолюции по вводу миротворцев ООН в Донбасс. Он отметил, что если резолюция будет принята, то миротворцы смогут быть размещены в Донбассе только через полгода.

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что миротворческие силы ООН должны иметь широкий мандат, распространяющийся на всю территорию ДНР и ЛНР вплоть до границы с Россией. Она отметила, что тем самым миротворцы смогут обеспечить мир и безопасность «на всей оккупированной территории Украины».