Ким Чен Ын заявил о скором завершении формирования ядерных сил КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в скором времени завершит формирование своих ядерных сил, несмотря на введенные против страны международные санкции. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Мы должны ясно показать великодержавным шовинистам, как наше государство достигает завершения формирования своих ядерных сил, несмотря на их безграничные санкции и блокаду» — заявил Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что «необходимо положить конец» странам, которые ввели санкции против Северной Кореи при помощи «общих усилий государства».

Ким Чен Ын также добавил, что конечной целью ядерной программы КНДР является достижение военного паритета с США. «Наша конечная цель — достичь реального военного паритета с США и заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи» — подчеркнул лидер КНДР.

В сообщении агентства отмечается, что Ким Чен Ын лично осмотрел баллистическую ракету «Хвасон-12» перед запуском 15 сентября. По данным Yonhap, она преодолела 3700 км и поднялась на высоту около 770 км. Ракета пролетела над территорией Японии упала в воды Тихого океана в 2 тыс. км. от острова Хоккайдо.