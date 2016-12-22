Киев заявил о потере южной линии ГТС Украины из-за «Турецкого потока»

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что из-за строительства газопровода «Турецкий поток» «наша южная ветка [газотранспортной системы (ГТС) Украины] умрет». Об этом он сообщил на форуме Yalta European Strategy, передает украинское издание «Зеркало недели».

По его словам, о том, что «Турецкий поток» достроят, надо говорить «как о свершившемся факте». «Мы должны подумать, как решить эту проблему тоже», — добавил он.

Модернизация газотранспортной системы требует гарантий транзита газа через Украину после 2019 года, когда истекает срок контракта c Россией, отметил Коболев.

Ранее глава «Нафтогаза» сообщил, что компания Siemens отказалась поставлять оборудование для модернизации газотранспортной системы Украины, потому что боится потерять контракты с Россией. Первые компрессоры Siemens привезли на Украину, но потом представители компании завили, что если продолжат поставки, то потеряют российский рынок. В итоге украинская газовая компания обратилась за новыми поставками к General Electric.

В пресс-службе Siemens Russia и «Siemens Украина» на звонки РБК не ответили.

«Газпром» начал строительство газопровода «Турецкий поток» 7 мая. По предварительным оценкам компании, строительство должно было обойтись в $6 млрд.

В конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что строительство первой ветки газопровода, по которой газ будут поставлять в Турцию, завершат в 2019 году. Протяженность первой ветки составит 937 км.

В июне глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что «Газпром» проложил около 50 км подводного трубопровода «Турецкого потока» по дну Черного моря.