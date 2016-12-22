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В ННК Худайнатова подтвердили реорганизацию активов после санкций
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В ННК Худайнатова подтвердили реорганизацию активов после санкций
Бизнес, 19:59
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В ННК Худайнатова подтвердили реорганизацию активов после санкций

В Независимой нефтегазовой компании (ННК) подтвердили реорганизацию активов группы. Согласно заявлению, поступившему в РБК, в целях оптимизации организационной структуры группы и эффективного управления «дочками» ННК создал новый управляющий центр на базе «Нефтегазхолдинга».

Ранее РБК сообщал, что владелец нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов приступил к ее реорганизации. Так, «дочки» компании были переименованы; Хабаровский НПЗ и АЗС были переданы новым структурам в конце августа.

«Проведенная реструктуризация не затрагивает компании, внесенные OFAC в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц («Список SDN»), и соответствует ранее полученным разъяснениям от OFAC (управление по контролю над иностранными активами. — РБК)», — сказано в заявлении.

По данным компании, группа ННК ведет совместную работу с холдинговой компанией BNY Mellon, расчетно-клиринговыми организациями Clearstream и Euroclear по обслуживанию выпусков еврооблигаций Alliance Oil Company (головная компания ННК). 3 июля, как сообщает ННК, Euroclear и Clearstream возобновили расчеты по еврооблигациям Alliance Oil Company, а уже 11 сентября последняя выплатила купонный доход держателям еврооблигаций.

Кроме того, нефтегазовая компания сообщила о планах подать заявление в OFAC от АО «ННК» и АО «ННК-Приморнефтепродукт» об исключении этих сообществ из списка SDN.

В начале июня США ввели санкции против ННК и «ННК-Приморнефтепродукта» за поставки нефти в КНДР. Компании были внесены в список SDN: их активы при прохождении через американские банки должны быть заблокированы, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дела. В результате санкций у Alliance Oil, головной компании ННК, возникли проблемы с евробондами. Так, Euroclear прекратил расчеты по еврооблигациям Alliance Oil на $800 млн и начал регулятивное расследование. ​

Теги: ННК , Эдуард Худайнатов , Нефтегазхолдинг
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