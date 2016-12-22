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Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении с пистолетом подростка
Общество, 18:44
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении с пистолетом подростка

Суд в Москве арестовал 15-летнего подростка, который подозревается в нападении на женщину с пистолетом. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по столице.

По версии следствия, девятиклассник 13 сентября подошел на улице Генерала Рычагова к женщине и «потребовал отдать все имеющееся у нее ценное имущество». Угрожая выстрелить в нее из пневматического пистолета, он снял с руки женщины золотое кольцо стоимостью 8 тыс. руб. После этого подросток скрылся, говорится в сообщении.

«В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении указанного преступления был установлен и задержан», — отметили в СКР. В ходе допроса школьник раскаялся в содеянном. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Максимальная санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В начале сентября в школе в подмосковной Ивантеевке подросток ударил учительницу информатики кухонным топориком по голове. После этого он открыл стрельбу из пневматического пистолета и разбросал по кабинету информатики самодельные дымовые шашки. В результате случившегося пострадали четыре человека. Подростка задержали. Позже ему предъявили обвинение.

Теги: суд , Москва , подросток , пистолет
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