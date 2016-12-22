Meduza ответила на обвинение в «перевирании» слов в публикации об Учителе

Издание Meduza в своей публикации не искажало смысла слов лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Об этом РБК заявил главный редактор издания Meduza Иван Колпаков.

«Такое, как вы понимаете, часто бывает: люди отказываются от своих слов после публикации интервью. Чтобы у читателей не было сомнений, мы скоро опубликуем фрагменты аудиозаписи этого интервью», — сказал он.

Ранее Александр Калинин заявлял в разговоре с РБК, что Meduza в публикации интервью с ним «переврала» его слова. «Если ФСБ запросит [запись] интервью, они поймут, что Meduza все наврала», — говорил он. По словам Калинина, в качестве примера он привел время царя Ивана Грозного. «Таким людям 300 лет назад поломали бы ноги и, может быть, на кол посадили. А они сделали интервью, что я бы его [Алексея Учителя] на кол посадил», — возмутился лидер «Христианского государства».

Meduza опубликовала интервью с Калининым 14 сентября. В разговоре с изданием он заявил, что к нему обращаются россияне, которые выступают против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Эти люди, по его мнению, «могут пойти на самые крайние меры». «Они ​готовы жечь все, что «способствует этому богохульству, и будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру», — считает Калинин.

Он также отмечал, что ситуация может обостриться, поскольку, когда люди наблюдают «безумие богохульное», то они «вооружаются примерами святых». «Кто-то вооружается молитвенными примерами Серафима Саровского, другие — примером воинов. Они думают, что могут Учителя посадить на кол», — приводит Meduza слова лидера «Христианского государства». Он отметил, что его организация этого не хочет.​

После публикации интервью адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин направил письмо главе ФСБ Александру Бортникову, в котором указал на оправдание Калининым «применения насилия» и «уничтожение имущества для достижения цели, которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма «Матильда».