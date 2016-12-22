Meduza ответила на обвинение в «перевирании» слов в публикации об Учителе

Издание Meduza в своей публикации не искажало смысла слов лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Об этом РБК заявил главный редактор издания Meduza Иван Колпаков.
«Такое, как вы понимаете, часто бывает: люди отказываются от своих слов после публикации интервью. Чтобы у читателей не было сомнений, мы скоро опубликуем фрагменты аудиозаписи этого интервью», — сказал он.
Ранее Александр Калинин заявлял в разговоре с РБК, что Meduza в публикации интервью с ним «переврала» его слова. «Если ФСБ запросит [запись] интервью, они поймут, что Meduza все наврала», — говорил он. По словам Калинина, в качестве примера он привел время царя Ивана Грозного. «Таким людям 300 лет назад поломали бы ноги и, может быть, на кол посадили. А они сделали интервью, что я бы его [Алексея Учителя] на кол посадил», — возмутился лидер «Христианского государства».
Meduza опубликовала интервью с Калининым 14 сентября. В разговоре с изданием он заявил, что к нему обращаются россияне, которые выступают против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Эти люди, по его мнению, «могут пойти на самые крайние меры». «Они готовы жечь все, что «способствует этому богохульству, и будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру», — считает Калинин.
Он также отмечал, что ситуация может обостриться, поскольку, когда люди наблюдают «безумие богохульное», то они «вооружаются примерами святых». «Кто-то вооружается молитвенными примерами Серафима Саровского, другие — примером воинов. Они думают, что могут Учителя посадить на кол», — приводит Meduza слова лидера «Христианского государства». Он отметил, что его организация этого не хочет.
После публикации интервью адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин направил письмо главе ФСБ Александру Бортникову, в котором указал на оправдание Калининым «применения насилия» и «уничтожение имущества для достижения цели, которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма «Матильда».
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».