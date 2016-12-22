В ЛНР заявили о задержании подозреваемых в совершении терактов

Сотрудники МВД самопровозглашенной Луганской народной республики задержали подозреваемых в совершении терактов в Луганске 7 июля. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, передает «Луганский информационный центр».

Спецслужбы республики, как сообщил Корнет, вышли на подозреваемых через лиц, предоставивших свой автомобиль «террористам», который позднее был наполнен взрывчаткой. Всего правоохранители задержали восемь человек.

«Непосредственными исполнителями террористических актов было семейство с фамилией Сливка. Это Сливка Николай Дмитриевич, Сливка Александр Дмитриевич, Сливка Иван Дмитриевич, Сливка Сергей Вячеславович, а также их сообщники — это Польщиков Эдуард Юрьевич, Березниченко Вадим Васильевич, Михайличенко Дмитрий Евгеньевич и Ярцев Сергей Анатольевич», — сказал министр. По его словам, задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

«Исходя из характера преступлений — это, конечно же, пожизненное заключение. Потому что это ряд убийств, как минимум, три, о которых нам известно», — пояснил Корнет.

Глава МВД республики также сообщил, что преступная группировка была сформирована в 2014 году «под эгидой» Службы безопасности Украины (СБУ) с целью создания «панических настроений» в ЛНР и совершенияе терактов.

Два взрыва прогремели в Луганске 7 июля, в результате инцидентов погиб один человек, еще пять пострадали. Позднее министерство госбезопасности ЛНР возбудило два уголовных дела по статье о терроризме.