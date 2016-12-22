Самый читаемый Telegram-канал «Бывшая» продан за 5,5 млн руб.

У популярного Telegram-канала вновь сменился владелец. Предприниматель Юрий Корб перепродал «Бывшую» владельцу сети пабликов в «ВКонтакте» Илье Марченко за 5,5 млн руб. — в четыре с лишним раза дороже цены покупки две недели назад

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В конце августа интернет-предприниматель Юрий Корб выкупил Telegram-канал «Бывшая» у стендап-комика Артура Чапаряна за 1,2 млн руб., чтобы на его основе создать медиахолдинг в мессенджере Telegram. После сделки за две недели аудитория канала выросла на 17 тыс. человек и достигла 91,9 тыс. подписчиков. По данным «Медиалогии», это самый популярный русскоязычный канал в Telegram на момент публикации материала.

«Бывшая» появилась в июне 2017 года. Артур Чапарян публиковал в канале сообщения от воображаемой девушки «шутки ради». За три месяца он заработал на рекламе около 1 млн руб.

Юрий Корб рассказал РБК, что перепродал канал Илье Марченко. Причиной продажи Корб назвал выгодную цену. Предприниматель планирует вложить вырученные деньги в покупку новых Telegram-каналов. Ранее на этой неделе он уже приобрел канал «Стикеры Телеграм», у которого 58,6 тыс. подписчиков.

Илья Марченко рассказал РБК, что приобрел канал в интересах другого предпринимателя, владельца сети пабликов «ВКонтакте», который скрывается за псевдонимом Зёма Великолепный. «Мы давно работаем в соцсетях и сейчас решили «пощупать» Telegram. Вижу в нем большие перспективы. Ну, а если заходить на новый рынок, то почему бы сразу не выкупить лидирующий проект, если возможности позволяют», — объясняет РБК Зёма. Цену канала новый владелец назвал завышенной, но считает, что громкая сделка станет трамплином для выхода на перспективный рынок. Переговоры длились около суток. В активе Зёмы Великолепного также Telegram-канал #4ch, у которого 16 тыс. подписчиков.

Кто и как зарабатывает на Telegram-каналах читайте в материале РБК.