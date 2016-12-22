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Полиция назвала взорвавшуюся в метро Лондона бомбу самодельной
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Полиция назвала взорвавшуюся в метро Лондона бомбу самодельной
Общество, 14:17
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Полиция назвала взорвавшуюся в метро Лондона бомбу самодельной

На станции лондонского метро ​«Парсонс Грин» взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, пишет Reuters.

«Теперь мы считаем, что это была детонация самодельного взрывного устройства», — сказал он. Расследованием происшествия, как уточнил Роули, в настоящий момент занимается контртеррористическая полиция. В этом, по его словам, работникам правоохранительных органов помогает также британская разведка MI5.

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Взрыв в вагоне поезда на наземной станции ​«Парсонс Грин» произошел около 8:20 по местному времени (10:20 мск). Взорвался «белый контейнер», находившийся в «задней части» состава, сообщал оказавшийся на месте происшествия корреспондент издания Metro. Несколько человек, по информации газеты, получили после инцидента «ожоги лица».

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При этом, как рассказал Sky News один из очевидцев происшествия, взрыв «был небольшим». Оказавшаяся на станции в момент случившегося женщина в свою очередь пояснила Reuters, что травмы она получила во время давки, возникшей после взрыва.

Взрыв на станции Parsons Green в метро Лондона. Фоторепортаж Еще 3 фото
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В службе скорой помощи города позже пояснили, что за медицинской помощью в больницы Лондона после происшествия обратились 18 человек. Однако все травмы, по данным медиков, были несерьезными и не угрожали жизни пострадавших. Полиция расследует произошедшее как теракт.

Видео: MDavisbot / Twitter

Теги: метро , взрыв , Лондон , Полиция , Теракт
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