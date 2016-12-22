Полиция назвала взорвавшуюся в метро Лондона бомбу самодельной

На станции лондонского метро ​«Парсонс Грин» взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, пишет Reuters.

«Теперь мы считаем, что это была детонация самодельного взрывного устройства», — сказал он. Расследованием происшествия, как уточнил Роули, в настоящий момент занимается контртеррористическая полиция. В этом, по его словам, работникам правоохранительных органов помогает также британская разведка MI5.

Взрыв в вагоне поезда на наземной станции ​«Парсонс Грин» произошел около 8:20 по местному времени (10:20 мск). Взорвался «белый контейнер», находившийся в «задней части» состава, сообщал оказавшийся на месте происшествия корреспондент издания Metro. Несколько человек, по информации газеты, получили после инцидента «ожоги лица».

При этом, как рассказал Sky News один из очевидцев происшествия, взрыв «был небольшим». Оказавшаяся на станции в момент случившегося женщина в свою очередь пояснила Reuters, что травмы она получила во время давки, возникшей после взрыва.

В службе скорой помощи города позже пояснили, что за медицинской помощью в больницы Лондона после происшествия обратились 18 человек. Однако все травмы, по данным медиков, были несерьезными и не угрожали жизни пострадавших. Полиция расследует произошедшее как теракт.



