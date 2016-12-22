Министр финансов прокомментировал решение ЦБ о снижении ключевой ставки

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение совета директоров Центробанка (ЦБ) о снижении ключевой ставки на 50 б.п. отражает уверенное снижение инфляционных ожиданий и их постепенное закрепление на устойчиво низком уровне. Об этом говорится в комментарии министра, поступившем в РБК.

По его словам, уже сейчас годовая инфляция снизилась до 3,2% и, вероятно, останется на этом уровне до конца года. Снижению ожиданий по инфляции и рисков поспособствовала также «взвешенная бюджетная политика — законодательное закрепление бюджетных правил и формирование в соответствии с ними параметров бюджета на 2018–2020 годы». Это формирует условия для повышения устойчивости и предсказуемости экономических условий, расширяет пространство для дальнейшего снижения стоимости долгосрочных инвестиционных ресурсов, заключил Силуанов.

Речь идет о снижении советом директоров ЦБ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 8,5%, о котором сообщила пресс-служба регулятора. Следующее снижение ставки должно произойти до конца первого квартала 2018 года.

Регулятор снизил ключевую ставку в четвертый раз за год. В конце марта ставка снизилась на 0,25 процентного пункта, до 9,75%, 28 апреля — на 0,5 процентного пункта, а 16 июня — на 0,25 процентного пункта, до 9%. После предыдущего заседания совета директоров ЦБ взял паузу и сохранил ставку на уровне 9%, при этом отметив, что «пространство» для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года все еще остается.

Эксперты ожидали, что регулятор продолжит смягчать денежно-кредитную политику и ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла Bloomberg TV, что совет директоров регулятора 15 сентября обсудит снижение ключевой ставки на 25–50 б.п. с 9% годовых. ​