При взрыве в метро Лондона пострадали 18 человек
Общество, 13:42
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При взрыве в метро Лондона пострадали 18 человек
В результате взрыва на станции лондонского метро «Парсонс Грин» госпитализированы 18 человек. Об этом сообщается на странице скорой помощи Лондона в Twitter.
Как отмечается в сообщении, жизни пострадавших ничего не угрожает, и никто не был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В пятницу, 15 сентября, в одном из вагонов метро на станции «Парсонс Грин» взорвался белый контейнер. По данным британской газеты Metro, несколько человек пострадали. Издание отмечает, что они получили ожоги лица. Как рассказал Sky News очевидец произошедшего, взрыв в вагоне был небольшим. Пассажирка поезда сообщила Reuters, что пострадала в давке, из-за покидавших в панике место происшествия людей.
Британская полиция квалифицировала инцидент в лондонском метро как теракт. Расследованием произошедшего занимается контртеррористическая полиция. В британских правоохранительных органах пока не назвали причину взрыва в вагоне метро.
Издание Daily Express со ссылкой на источники сообщило, что на «Парсонс Грин» было обнаружено второе взрывное устройство, которое на данный момент обезвреживает полиция. В британских правоохранительных органах данную информацию не комментируют.