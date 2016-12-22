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СК вернул Яшину изъятые при обыске по «болотному делу» деньги
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СК вернул Яшину изъятые при обыске по «болотному делу» деньги
Политика, 13:50
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СК вернул Яшину изъятые при обыске по «болотному делу» деньги

Следственный комитет вернул деньги члену бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илье Яшину, которые изъяли в ходе обыска в его доме в 2012 году в рамках «болотного дела». Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, следователи тогда в его отсутствие «сломали дверь съемной квартиры и вынесли найденные там деньги». «Забрали буквально все мои сбережения», — подчеркнул Яшин. После обысков он подал на СК в суд, однако за все пять лет, по словам политика, ведомство так и не предъявило обвинений, однако деньги не возвращало.

«В суде следователь прямо говорил: подозреваем, что Яшину деньги передали грузины на организацию массовых беспорядков», — рассказал оппозиционер. Он подчеркнул, что его адвокаты указывали на отсутствие доказательств такой версии. «Судья пожимал плечами: ну ничего страшного, если следователям нужны ваши деньги, пусть побудут у них», — сказал Яшин, отметив, что так «продолжалось из раза в раз на протяжении пяти лет».

По его словам, суд удалось выиграть в мае этого года. Судья постановил вернуть деньги в течение месяца. ​В итоге сумму Следственный комитет отдал 15 сентября, отметил политик. «Ну и забавно, что вернули деньги сразу после выигранных выборов. Может быть, слишком буквально восприняли мою шутку про то, что в городе новый шериф?» — заключил он.

Обыск в квартире Ильи Яшина провели в середине июня 2012 года в рамках «болотного дела». Кроме того, обыски также провели по местам жительства главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова и журналистки Ксении Собчак, которая участия в митинге 6 мая 2012 не принимала.

«Марш миллионов» — митинг оппозиции на Болотной площади состоялся 6 мая 20​12 года. Участники выразили протест в связи с инаугурацией Владимира Путина. Митинг закончился столкновениями с правоохранительными органами, после чего более чем 30 участников акции стали фигурантами уголовных дел.​

В минувшее воскресенье, 10 сентября, состоялись выборы муниципальных депутатов в 125 районах столицы. Илья Яшин заявил о победе движения «Солидарность» на выборах в Красносельском районе Москвы.

Теги: Следственный комитет , Илья Яшин , деньги
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