Украинский президент Петр Порошенко назвал себя «президентом мира» и отметил, что Украина «не хочет ни на кого нападать». Об этом он сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

«Я президент мира, мы хотим мира», — заявил Порошенко. Он подчеркнул, что Киев хочет разместить миротворцев в зоне конфликта в Донбассе и контролировать границу между Украиной и Россией, «чтобы не было притока российских военных».



Порошенко выразил надежду, что Киев получит от США «не просто оборонительное вооружение». «Мы подтверждаем факт, что агрессору придется платить гораздо дороже, если они сломают минские соглашения и пойдут на нас», — сказал Порошенко.

В конце августа министр обороны генерал Джеймс Мэттис впервые за десять лет прибыл с визитом на Украину. В Киеве глава Пентагона провел встречу с Порошенко. Как заявлял сенатор-республиканец Джон Маккейн, поездка Мэттиса дает США возможность внести корректировку в американскую политику в отношении Украины и предоставить «помощь в плане оборонительного смертоносного оружия».

В субботу, 9 сентября, сообщалось, что Украина передала в Совбез ООН проект резолюции о развертывании миротворческой миссии в Донбассе. В четверг, 14 сентября, Госдепартамент США заявил, что Соединенные Штаты выступают за размещение миротворцев на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «вплоть до границы с Россией».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что выступает за миротворческую миссию в Донбассе. Он предложил разместить контингент ООН на линии разграничения вооруженных сил и ополченцев ДНР и ЛНР. В свою очередь, Порошенко говорил, что не согласен с позицией президента России, и выступил за то, чтобы миротворцы находились на всей территории конфликта в Донбассе и на российско-украинской границе.