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Южная Корея ответила запусками ракет на испытания КНДР
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Южная Корея ответила запусками ракет на испытания КНДР
Политика, 11:07
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Южная Корея ответила запусками ракет на испытания КНДР

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи отчитался о запуске двух баллистических ракет в ответ на «провокации» КНДР. Ракеты Hyunmoo-2 были запущены с площадки, расположенной вблизи демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Одна из них преодолела расстояние в 250 км и успешно поразила цель в Японском море. Такое же расстояние отделяет точку запуска от базы в Пхеньяне, с которой взлетела северокорейская ракета, отмечает агентство.

Вторая ракета упала в воду «на начальном этапе», военные устанавливают причины произошедшего. Представитель Минобороны Южной Кореи отметил, что Сеул запустил ракеты в тот момент, когда северокорейская еще находилась в воздухе. Военным удалось быстро отреагировать на пуск КНДР, так как они заранее зафиксировали признаки «секретной подготовки» северного соседа к испытаниям, добавил военный.

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Северокорейцы запустили баллистическую ракету в сторону Тихого океана в ночь на 15 сентября по московскому времени. По данным Японии, она упала в 2 тыс. км от северного острова страны.

В ответ на ракетный запуск созвано совещание Совета Безопасности ООН. США, Япония и Южная Корея пообещали оказать «беспрецедентное давление» на Пхеньян.

Теги: КНДР , Южная Корея , запуск ракеты
Главное
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