Три столичные улицы назовут в честь двух генералов и разведчицы

В Москве три улицы назовут в честь генерала армии Ивана Яковлева, генерала-полковника Павла Артемьева и советской разведчицы Зои Воскресенской, которая была известна как детская писательница. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.



В честь генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд №109, который находится между улицами Авиамоторной и Пруд-Ключики в районе Лефортово. Назвать улицу в честь генерала предложила Росгвардия. На сайте мэрии отмечается, что здание центрального аппарата ведомства находится около проезда, который и будет назван в честь советского военачальника.



Иван Яковлев был ветераном Великой Отечественной войны. С 1968 года он в течение 18 лет был начальником внутренних войск МВД СССР. В 2016 году внутренние войска российского МВД вошли в состав Росгвардии. Улица в честь Яковлева появится накануне его 100-летия со дня рождения, которое будет отмечаться в 2018 году.

В честь генерала Павла Артемьева будет назван Проектируемый проезд №227, который находится между Дмитровским и Новодачным шоссе в районе Северный. Предложение назвать улицу в честь него поступило от организации «Содействие сохранению наследия Моссовета». Павел Артемьев был советским военачальником. В начале Великой Отечественной войны он возглавлял войска Московского военного округа и оставался в этой должности до 1947 года. 7 ноября 1941 года он командовал парадом на Красной площади, а в 1945 году организовал и занимался общим руководством Парада Победы.

Имя Зои Воскресенской получит Проектируемый проезд №1285 в районе Беговой на севере столицы. Воскресенская во время Великой Отечественной войны работала в Швеции пресс-секретарем советского посольства и собирала информацию о политическом и экономическом положении Германии и о ее планах ведения войны. В 1956 году Воскресенская работала в советских органах безопасности и ушла на пенсию, получив звание полковника МВД СССР. Она была также автором юношеский книг. По ее произведениям «Сердце матери» и «Пароль — «Надежда» были сняты художественные фильмы.



Все названия одобрены на заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, отмечается в сообщении.

В начале сентября сообщалось, что в столице появится улица, которая будет названа в честь командира спецназа «Вымпел» подполковника Дмитрия Разумовского, который погиб во время операции по освобождению заложников в Беслане. Улица в честь него появится в района Крюково Зеленоградского административного округа.

Кроме того, в столице появится улица в честь режиссера Эльдара Рязанова. Имя российского кинематографиста получит проезд №6021 в Обручевском районе, который находится между улицей Обручева и улицей Новаторов. Рядом с улицей, которая будет названа в честь Рязанова, расположен киноклуб-музей «Эльдар».