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У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
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У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
Общество, 10:27
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У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски

У заместителя начальника полиции по Красноярскому краю Эдуарда Хавабу прошли обыски, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве подчеркнули, что Хавабу не имеет статуса подозреваемого, а обыск проводился в рамках дела двух других полицейских подозреваемых в получении взятки. «У Хавабу проведены обыски, они прошли и на рабочем месте, и дома», — рассказали агентству.

Обыски проводятся по факту задержания ФСБ заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Андрея Абаковского и оперуполномоченного уголовного розыска. Они подозреваются в получении взятки. В МВД начали служебную проверку в отношении полицейских и передавшего деньги посредника.

Как узнало агентство «НГС Красноярск», сумма изъятой взятки составляла 2 млн руб. Это было частью взятки размером в 4 млн руб. Взятка, по предварительным данным, вымогалась у предпринимателя для переквалификации ведущегося полицией дела.

Как узнали журналисты «7 канала» Красноярска, в ходе обыска в кабинете Хавабу снимались отпечатки пальцев и изучались документы. На данный момент, по информации канала, Хавабу находится на другом конце края, в Игарке, и «ловит браконьеров».

Согласно данным сайта регионального управления МВД, уроженец Красноярского края полковник полиции Эдуард Хавабу работает в правоохранительных органах с 2000 года. С 2013 года по 2015 год он занимал должность заместителя начальника межмуниципального управления МВД России «Красноярское». На нынешнем посту Хавабу находится с 2015 года. Он награжден медалями МВД России «За отличие в службе» II и III степеней и «За отличие в охране общественного порядка».

Теги: обыски , Красноярский край , Полиция
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