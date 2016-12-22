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Экс-мэра Биробиджана приговорили к условному сроку за продажу кинотеатра
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Экс-мэра Биробиджана приговорили к условному сроку за продажу кинотеатра
Общество, 08:28
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Экс-мэра Биробиджана приговорили к условному сроку за продажу кинотеатра

Областной суд Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил экс-мэра Биробиджана Андрея Пархоменко к четырем годам условно за продажу кинотеатра «Родина», заявила руководитель пресс-службы суда Наталья Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, следствие установило, что Пархоменко принял решение передать за 7,8 млн руб. участок земли с муниципальным имуществом (зданием кинотеатра «Родина») третьим лицам. По оценке суда, ущерб от данной операции составил 55 млн руб. Как постановил суд, Пархоменко признан виновным в совершении преступления, предусмотренной ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). «Суд приговорил его к 4 годам условного срока с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на три года», — рассказала руководитель пресс-службы суда.

Пархоменко задержали 19 февраля 2015 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как впоследствии выяснило следствие, эпизод незаконной передачи муниципальной собственности имел место в 2012 году. Тогда наблюдательный совет кинотеатра «Родина» дал разрешение на включение Пархоменко в состав участников хозяйственного общества.

По проведенной тогда оценке стоимость имущества кинотеатра составила более 17 млн руб. Кинотеатр заключил с ООО «Экран» договор об учреждении ООО «Киномир», чтобы внести имущество организации в уставной капитал юридического лица, ставшего победителем конкурса. Затем это решение было одобрено мэром Пархоменко. Перед продажей стоимость имущества занизили до 7,8 млн руб, в то время как в действительности она достигала более 50 млн руб.

Пархоменко стал мэром Биробиджана в 2010 году. Его выдвинула партия «Единая Россия». В 2012 году его оштрафовали за незаконную агитацию во время президентских выборов.
 

Теги: суд , кинотеатр , мэр Биробиджана
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