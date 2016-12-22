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Президент Южной Кореи признал невозможным мирный диалог с КНДР
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Президент Южной Кореи признал невозможным мирный диалог с КНДР
Политика, 07:24
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Президент Южной Кореи признал невозможным мирный диалог с КНДР

В условиях продолжающихся провокаций со стороны Пхеньяна полноценный диалог с северокорейскими властями невозможен. Об этом, как передает агентство «Ренхап», заявил президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун, комментируя очередное ракетное испытание КНДР.

Мун подчеркнул, что в случае необходимости южнокорейская армия способна «уничтожить» КНДР. «В случае, если Северная Корея предпримет провокации против нас или нашего союзника, у нас есть силы для того, чтобы уничтожить [КНДР] без возможности восстановления», — заявил глава государства. При этом Мун подтвердил, что Южная Корея продолжит наращивать свою обороноспособность для отражения возможной агрессии.

Президент Южной Кореи отметил, что действия Пхеньяна делают невозможным установление мирного переговорного процесса. Изменить ситуацию могут только санкции. «Диалог невозможен в подобной ситуации. Международные санкции усилят давление на КНДР, не оставив ей иного выбора, кроме как переход к подлинному диалогу», — заявил он. 

В ответ на действия Пхеньяна сразу после запуска ракеты из КНДР Сеул произвел запуск двух собственных баллистических ракет класса «Хенму-2». Одна из ракет, пролетев порядка 250 км, поразила условную цель в Японском море. Вторая, по невыясненным пока обстоятельствам, не смогла долететь до мишени и упала в море. Как отмечает «Ренхап», дистанция, на которую были запущены ракеты, в точности соответствует расстоянию до испытательного района КНДР, откуда был был произведен северокорейский запуск.

Ранее Чжэ Ин Мун выступал за налаживание мирного диалога и проведение переговоров между Сеулом и Пхеньяном. Так, в начале июля Мун выступил за снижение военной напряженности в отношениях между двумя государствами. Вскоре после этого стало известно, что южнокорейские власти выступили с инициативой проведения мирных переговоров с КНДР.

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Очередной ракетный запуск КНДР произвела в ночь на 15 сентября. Баллистическая ракета упала в Тихом океане, пролетев над северными районами Японии. Японские военные не предприняли попыток сбить ракету, объяснив это тем, что она не представляла прямой угрозы для страны. В пятницу, 15 сентября, очередной ракетный запуск КНДР должен обсудить Совет безопасности ООН.

Теги: КНДР , Южная Корея
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