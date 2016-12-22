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В Москве появится самая высокая смотровая площадка Европы
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В Москве появится самая высокая смотровая площадка Европы
Общество, 02:52
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В Москве появится самая высокая смотровая площадка Европы

На 89 этаже восточной башни «Федерация» комплекса «Москва-сити» будет создана самая высокая в Европе обзорная площадка. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил генеральный директор ЗАО «Башни Федерация» Михаил Смирнов.

По его словам, восточная башня комплекса будет введена в эксплуатацию уже в этом году. «Строительная готовность здания — 99,7%, практически все работы завершены», — рассказал Смирнов. К открытию башни будет сделана и обзорная площадка, изначально введенная в планы здания.

Башня «Федерация» — это комплекс из двух небоскребов, размещенных на едином стилобате. Высота 97-этажной башни «Восток» составляет 374 м, 63-этажной «Запад», — 242 м. С 2014 года башня «Восток» является самым высоким зданием Европы.

В июле стало известно, что ввод в эксплуатацию «Федерации» отложен с лета на осень 2017 года. Причиной стала плохая погода в первые летние месяцы, из-за которой строители не могли проводить монтажные работы.

Теги: Москва , Европа , «Москва-Сити» , Туризм
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