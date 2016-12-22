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Власти Техаса заявили о гибели более 80 человек от урагана «Харви»
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Власти Техаса заявили о гибели более 80 человек от урагана «Харви»
Общество, 23:02
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Власти Техаса заявили о гибели более 80 человек от урагана «Харви»

Итоговое число жертв урагана «Харви», обрушившегося на США в конце августа, составляет 82 человека. Об этом, как передает Reuters, заявил глава штата Техас Грег Эббот.

Ранее сообщалось о 60 погибших в США в результате урагана. Озвучивая итоговое число погибших Эббот отметил, что информация о том, что все эти смерти связаны с последствиями урагана, еще ждет подтверждения от местных властей.

Также губернатор Техаса сообщил, что более 5 тыс. человек все еще остаются в убежищах, поскольку их дома разрушены. Восстановлением домов и инфраструктуры власти штата занимаются совместно с правительством страны.

«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США Еще 13 фото
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К юго-восточному побережью США «Харви» подошел 25 августа. По оценкам метеорологов, он стал самым сильным ураганом со времен урагана «Катрина», случившегося в 2005 году. Власти Техаса, наиболее пострадавшего от стихии, оценили ущерб от «Харви» в $125 млрд. Для восстановления юга страны от урагана Дональда Трамп распорядился выделить из федерального бюджета $15,25 млрд.

Теги: США , Техас , «Харви»
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