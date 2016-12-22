Мэр Днепра отменил запрет на цирк с животными на время визита Саакашвили

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов приостановил запрет в городе на гастроли передвижных цирков с животными на время визита экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников. Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что запретил гастроли передвижных цирков в июне 2016 года. «На время визита Михаила Саакашвили и [основанной им партии] «Руха новых сил» во вверенный мне земляками город, приостанавливаю действие вышеуказанного распоряжения», — заявил Филатов. Он также прикрепил фотографию официального распоряжения.

Он добавил, что обратился в полицию с поручением обеспечить общественный порядок, а также дал распоряжение обеспечить дезинфекцию территории и гигиену проведения мероприятия. Кроме того, мэр Днепра отметил, что выделил дополнительных дворников и специалистов коммунального предприятия «Зооконтроль», которые занимаются отловом бродячих животных для стерилизации.

«Прошу всех местных зрителей не оскорблять артистов. От вас провокаций только и ждут», — предупредил Филатов. «Будьте снисходительны к душевнобольным. Пусть цирк остается цирком», — заключил он.

Михаил Саакашвили, которого в июле лишили украинского гражданства, а также его соратники 10 сентября прорвались из Польши на Украину через границу на пропускном пункте Шегини. Оттуда экс-губернатор Одесской области отправился во Львов. В результате прорыва пострадали 13 пограничников.

После случившегося было возбуждено сразу несколько дел: по ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

Саакашвили заявлял о намерении посетить Киев 19 сентября, а до этого проехать еще по нескольким городам.​