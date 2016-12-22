«Яндекс» выпустит цикл мультфильмов с создателем «Смешариков»

«Яндекс» договорился о сотрудничестве с создателем анимационных проектов «Смешарики» и «Малышарики», компанией «Рики», сообщил РБК представитель «Яндекса». Компании будут совместно производить контент, который расскажет детям о работе в интернете и технологиях. Сумму инвестиций стороны не раскрывают.

«Сотрудничество с «Рики» позволит нам внести вклад в образование детей самого младшего возраста, которые только начинают пользоваться современными технологиями», — пояснил представитель «Яндекса».

Партнерство подразумевает, что компании выпустят цикл 2D- и 3D-мультфильмов, которые будут знакомить детей со сложными интернет-технологиями, например с компьютерным зрением, машинным обучением или устройством беспилотных машин. Главными героями станут персонажи мультсериала «Смешарики» и его спин-оффа «Пин-код».

Интернет-компания уже не первый раз инвестирует в образовательные проекты. Ранее «Яндекс» расширил свой проект «Яндекс.Лицей», призванный обучить школьников навыкам программирования, на регионы России. Также компания сотрудничает с образовательным центром «Сириус» в Сочи.