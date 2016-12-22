Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,10 57,56 EUR Нал. 69,12 68,43 USD Бирж. 57,76 -0,20 EUR Бирж. 68,67 -0,23 USD ЦБ. 57,77 +0,10 EUR ЦБ. 68,70 -0,40 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2049,66 -0,22% РТС 1117,25 -0,10% Brent 55,59 +0,93% DJIA 22158,18 +0,18% Nasdaq 6460,19 +0,09% FTSE 7311,95 -0,92%
На Украине кортеж Саакашвили остановили за пресечение сплошной полосы
Лента новостей
Частной медицине предсказали рост из-за низкого качества госуслуг 16:04, Бизнес Человек погиб при обвале породы на шахте в Коми 16:02, Общество «Первый канал» откажется от программы «Жди меня» 16:01, Общество Строители моста в Крым ответили на сообщения о технике из Нидерландов 15:57, Бизнес Советник Авакова обвинил спецслужбы России в ложных звонках о минировании 15:52, Политика «Спартак» потерял капитана команды после матча Лиги чемпионов 15:50, Спорт Голодец рассказала о разнице зарплат мужчин и женщин в России 15:45, Общество Полиция пообещала обеспечить безопасность во время показов «Матильды» 15:36, Общество Синоптики пообещали москвичам сохранение тепла в сентябре 15:34, Общество Fasten начал продавать свой такси-сервис через франшизу 15:34, Технологии и медиа Создатели «Игры престолов» снимут несколько версий финала сериала 15:21, Общество На Украине кортеж Саакашвили остановили за пресечение сплошной полосы 15:15, Политика Парламент Ирака уволил выступавшего за курдский референдум губернатора 15:12, Политика СК завел дело после инцидента со стрельбой и трупом в центре Белгорода 15:11, Общество Шамиль Тарпищев впервые за 20 лет пропустит матч Кубка Дэвиса 15:03, Спорт Подлодки Минобороны выпустили ракеты по объектам боевиков ИГ в Сирии 14:56, Политика В Польше мужчина угнал товарный поезд 14:52, Общество Игра на понижение: что привело к скандалу с «Матильдой» 14:51, Мнение ФСБ установила источник анонимных звонков о «минировании» в России 14:46, Политика В центре Еревана произошла стрельба 14:42, Общество Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil 14:31, Бизнес Дыра в капитале банка «Югра» выросла в 40 раз 14:25, Финансы Киев опроверг сообщения о передаче России данных об убийстве Вороненкова 14:16, Политика В Госдуме обсудят вопрос об ужесточении наказания за телефонный терроризм 14:01, Общество Суд начал банкротство сына Черномырдина по заявлению ВТБ 14:01, Бизнес В Пхеньяне пригрозили «потопить Японию» и «испепелить США» 14:00, Политика В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo 13:54, Общество Блогер Лапшин прибыл в Тель-Авив из Азербайджана 13:39, Общество
На Украине кортеж Саакашвили остановили за пресечение сплошной полосы
Политика, 15:15
0
На Украине кортеж Саакашвили остановили за пресечение сплошной полосы

На Украине около города Черновцы полицейские остановили кортеж бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает ТСН.

Джип Саакашвили в сопровождении двух автомобилей выехал из загородного комплекса, в котором ночевал бывший лидер Грузии, и направился в сторону Черновцов. Машины на трассе ехали со скоростью более 150 км/ч. Кортеж остановил полицейский патруль за пересечение сплошной полосы и обгон в неположенном месте.

Штраф Саакашвили и его спутникам выписан не был. Отмечается, что после инцидента с полицией манера езды кортежа не изменилась, и автомобили нарушили правила еще несколько раз.

В среду, 13 сентября, Саакашвили заявил о планах посетить Киев 19 сентября. До этого он планирует проехать еще по нескольким городам. «Надо Киев срочно спасать», — заявил экс-президент Грузии.

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Лишенный украинского гражданства Саакашвили и его соратники 10 сентября смогли прорваться из Польши на Украину через границу на пропускном пункте «Шегини». Оттуда Саакашвили отправился во Львов. В результате прорыва 13 пограничников получили ранения.

По факту произошедшего было возбуждено дело по ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

Теги: Украина , Михаил Саакашвили , нарушение ПДД
Главное
ЕС продлил индивидуальные санкции против России из-за Крыма Политика
Материалы по теме
Саакашвили рассказал о планах посетить Киев Политика
На Украине задержали пятерых участников прорыва Саакашвили через границу Политика
Саакашвили «нашел» «украденный» у него паспорт в кабинете Порошенко Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку