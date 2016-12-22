На Украине кортеж Саакашвили остановили за пресечение сплошной полосы

На Украине около города Черновцы полицейские остановили кортеж бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает ТСН.



Джип Саакашвили в сопровождении двух автомобилей выехал из загородного комплекса, в котором ночевал бывший лидер Грузии, и направился в сторону Черновцов. Машины на трассе ехали со скоростью более 150 км/ч. Кортеж остановил полицейский патруль за пересечение сплошной полосы и обгон в неположенном месте.

Штраф Саакашвили и его спутникам выписан не был. Отмечается, что после инцидента с полицией манера езды кортежа не изменилась, и автомобили нарушили правила еще несколько раз.

В среду, 13 сентября, Саакашвили заявил о планах посетить Киев 19 сентября. До этого он планирует проехать еще по нескольким городам. «Надо Киев срочно спасать», — заявил экс-президент Грузии.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили и его соратники 10 сентября смогли прорваться из Польши на Украину через границу на пропускном пункте «Шегини». Оттуда Саакашвили отправился во Львов. В результате прорыва 13 пограничников получили ранения.

По факту произошедшего было возбуждено дело по ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).