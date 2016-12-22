Подлодки Минобороны выпустили ракеты по объектам боевиков ИГ в Сирии

Российские подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» выпустили по объектам боевиков в Сирии семь крылатых ракет «Калибр». Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в РБК.

«Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружений и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГ (запрещена в России. — РБК) районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор», — сказано в сообщении.

Дальность до целей составила от 500 до 670 км, рассказали в ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось о «самой значимой» за три года победе в Сирии в районе города Дейр-эз-Зора. Как сообщало ведомство, после удара ВКС сирийская армия смогла прорвать окружение террористов в районе находящегося на юго-востоке Дейр эз-Зора аэродрома. Сирийское агентство SANA добавляло, что войска Сирии также заняли нефтяное месторождение аль-Таим.