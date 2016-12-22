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Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
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Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
Общество, 13:22
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Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
Наталья Поклонская рассказала РБК о фотографии с режиссером Учителем, которая была опубликована ТАСС. Она заявила, что фото было сделано 12 июня, в День России. При этом в ТАСС РБК заявили о том, что снимок «сентябрьский»
Наталья Поклонская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Встреча режиссера «Матильды» Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской, изображенной на фотографии ТАСС, состоялась 12 июня на торжественном мероприятии в честь Дня России, сообщила РБК Поклонская.

«Это та встреча, о которой Учитель уже рассказывал. Тогда был сделан снимок одним из присутствующих гостей, никакого отношения к журналистам не имеющего. Кто этот папарацци — как он сам себя в тот момент назвал — говорить я не хочу, так как с моей стороны это будет не совсем корректно», — сказала Поклонская.

Ранее, 14 сентября, ТАСС опубликовал фотографию со встречи Алексея Учителя и Натальи Поклонской. РБК обратился в ТАСС за разъяснением о дате, когда была сделана фотография. В агентстве заявили​, что «фото свежее, не июньское».

Кроме того, в беседе с РБК Поклонская уточнила, что их разговор 12 июня продолжался около 30 минут. «Мы общались по поводу фильма [«Матильда»]. Алексей Ефимович был инициатором подойти ко мне. Руководитель театра [Наций] Евгения Миронова в Петербурге спросила, можно ли Алексею Ефимовичу познакомиться. Я сказала: «Подходите, знакомьтесь». Он предложил посмотреть фильм. Я сказала, что смотреть не буду и попросила его показать фильм специалистам, экспертам для того, чтобы подготовить обоснованный ответ и разобраться по существу тех претензий, который озвучивались, чтобы не было недоразумений, на что он категорически ответил отказом», — рассказала депутат.

По ее словам, Учитель предупредил, что сценарий может отличаться от готового продукта. «На что я сделала замечание, что сценарий отличаться не может, потому что он был профинансирован государственными деньгами. Если будет отличаться, то это нецелевое использование бюджетных средств. Он обиделся и сказал: «Вы мне угрожаете, нам говорить не о чем», — сказала Поклонская.

В разговоре с РБК адвокат Учителя Константин Добрынин подтвердил, что встреча Поклонской и Учителя произошла на мероприятии в честь Дня России. «Это была не инициатива Учителя или Поклонской. Кажется, директор театра Наций предложила [им пообщаться]. Учитель спросил, какие у нее есть претензии к фильму и предложил показать его. На что она ответила, что смотреть фильм не будет и попросила отдать его на экспертизу ее экспертам. Но это нелепо, выдает ее внутреннюю неуверенность в том, что, когда она посмотрит фильм, он ей понравится», — сообщил адвокат.

При этом Добрынин на слова Поклонской о разговоре про сценарий заявил, что она «не разобравшись в истории» выносит эту информацию «в прямой эфир».«Она, к сожалению, плохо понимает, что такое нецелевое использование бюджетных средств и плохо юридически образована», — добавил адвокат.

Последняя встреча режиссера и депутата состоялась в августе по поводу фильма Учителя «Матильда», споры о котором не утихают около полугода. Депутат выступает с критикой фильма из-за того, что картина, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих и является «антиисторической подделкой» направленной «на дискредитацию, клевету и глумление» над Николаем II.

Во время августовской встречи Учитель предложил депутату сперва посмотреть его картину, а уже потом говорить «плохие или хорошие слова» о «Матильде». Как рассказал режиссер, Поклонская отказалась.

В сентябре депутаты Госдумы отклонили предложение депутата от фракции «Справедливая Россия», актрисы театра и кино Елены Драпеко о досрочном просмотре фильма «Матильда» в рамках «парламентского киноклуба». О своем отказе смотреть фильм вновь заявила и Поклонская.

Официальная премьера киноленты состоится 26 октября.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Авторы: Илья Немченко, Мария Кокорева.
Теги: Наталья Поклонская , фотография , Алексей Учитель
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