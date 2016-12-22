Блогер Лапшин прибыл в Тель-Авив из Азербайджана

Блогер Александр Лапшин, помилованный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прилетел в Тель-Авив. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Ранее о том, что Лапшин покинул Азербайджан, сообщало азербайджанское агентство АПА. Издание уточняло, что блогер покинул страну вместе со своей матерью Беллой Лапшиной.

Александр Лапшин имеет три гражданства: Украины, России и Белоруссии. В 2013 году блогер посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику по украинскому паспорту, после чего он был внесен в список лиц, которым запрещено въезжать в Азербайджан. Баку обвинил его в незаконном въезде в страну, и в 2016 году блогера задержали в Минске по запросу Азербайджана.

В феврале 2017 года Лапшина экстрадировали из Минска в Баку. В июле он был приговорен азербайджанским судом к трем годам лишения свободы за неоднократное пересечение государственной границы без установленных документов и вне КПП, однако 11 сентября президент Азербайджана помиловал Лапшина.