В ЛНР сравнили с объявлением войны идею ввести миротворцев в Донбассе

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего прокомментировал РБК предложение Госдепартамента США разместить миротворцев ООН на всей территории конфликта в Донбассе до российско-украинской границы.

«Любые попытки продвигать вооруженные силы на территорию другого государства — это называется «объявление войны». Они хотят объявить войну? Они ее получат», — заявил РБК Дейнего.

Представитель ЛНР не исключил право Госдепартамента США распоряжаться контингентом миротворцев ООН, «поскольку они его финансируют». «Какое отношение Госдеп имеет к ЛНР и России? Кто им давал право голоса в этом вопросе? Почему не на Луне, почему не на границе Австрии с Австралией, которые они постоянно путают?» — возмутился в разговоре с РБК Дейнего.

В четверг, 14 сентября, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон выступает за то, чтобы миротворцы ООН, которые могут быть размещены в зоне украинского конфликта, обладали мандатом, позволяющим им находиться на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По словам Нойерт, это необходимо, чтобы миротворческая миссия смогла обеспечить мир и безопасность «на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией» и чтобы предотвратить «углубление или узаконивание раскола» внутри страны.

В начале сентября президент России Владимир Путин выступил с поддержкой ввода миротворцев ООН в Донбасс. По мнению российского президента, они должны находиться на линии разграничения сил украинских военных и ополченцев ДНР и ЛНР. Кроме того, размещение миротворцев должно быть согласовано с Донецкой и Луганской республиками, подчеркивал Путин.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко говорил, что не согласен с предложением российского лидера. По словам украинского главы, Киев хочет разместить миротворцев на всей территории конфликта в Донбассе, в том числе и на границе.



В субботу, 9 сентября, замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев заявил, что Украина передала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев. По его словам, если Совбез примет этот документ, миротворческая миссия в зоне украинского конфликта может появиться в течение шести месяцев.