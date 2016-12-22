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Кабмин предварительно одобрил закон о биометрической идентификации
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Кабмин предварительно одобрил закон о биометрической идентификации
Общество, 12:52
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Кабмин предварительно одобрил закон о биометрической идентификации

Правительство предварительно одобрило законопроект, регламентирующий биометрическую идентификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра финансов России Алексея Моисеева.

Законопроект предполагает создание единой биометрической системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая, как рассчитывают авторы закона, позволит гражданам появляться в банке лично лишь единожды. Во время этого визита будут собраны биометрические данные (сканирование глаз, голоса, лица, сбор отпечатков пальцев), на основании которых личность клиента будет устанавливаться при удаленном доступе.

По словам Моисеева, «условно положительный» отзыв на законопроект по биометрической идентификации «буквально вчера» был выпущен правительством и направлен в Госдуму. «Там есть целый ряд поправок, который мы хотели бы видеть ко второму чтению, поэтому готовы в этом направлении с вами также работать», — сказал Моисеев, обращаясь к главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, который был одним из тех, кто внес в Госдуму эту законодательную инициативу.

Удаленную идентификацию клиентов предложили сделать платной для банков
Финансы

Из законопроекта также следует, что Центробанк будет ограничивать число банков, которые станут собирать биометрические данные для внедрения удаленной идентификации клиентов и для формирования единой базы данных. Ограничено будет и число кредитных организаций, имеющих возможность пользоваться этими данными. Кроме того, за доступ к базе биометрических данных банки будут платить.

Существуют банки, которые уже сейчас планируют добавить технологии по распознаванию лиц в биометрическую идентификацию клиентов при удаленном доступе, — например, Сбербанк. Собирать портретную галерею клиентов начал также HSBC. В этом банке фотография заменит все иные способы определения личности, как, например, отпечатки пальцев, распознавание голоса и введение PIN-кода.

Теги: банки , биометрия , идентификация
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