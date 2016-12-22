Редактор «Интерфакса» Юрий Никифоров найден мертвым, об этом РБК сообщил первый заместитель генерального директора «Интерфакса» Алексей Горшков.

«Наш редактор Юрий Никифоров, который занимался новостями, связанными с социально-экономической тематикой по Московской области, обнаружен мертвым вчера ночью», — заявил Горшков.

По его словам, ведутся следственные действия, рассматриваются различные версии. «Вброшена информация о суициде, и тут правоохранительные органы должны давать комментарии, но с нашей точки зрения — это странная история. Никаких признаков, которые подтверждали эту версию ни со стороны коллег, ни со стороны близких не замечено. Надеемся, что следствие будет проведено тщательно», — отметил Горшков. Он добавил, что соболезнование близким Юрия Никифорова от лица ИА «Интерфакс» были принесены в первую очередь.

Информацию о гибели журналиста подтверждают и его друзья. «Сообщили [о смерти Никифорова] общие знакомые. Мы вместе учились в институте. Очень обидно на самом деле. Юра — лучший человек из всех, кого я знал по своим душевным качествам. Добрее и более чуткого человека не встречал», — сказал РБК друг погибшего Сергей.

«Он был мой хороший знакомый. Узнал [о смерти] от своего брата», — рассказал знакомый журналиста Алексей.