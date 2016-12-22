ЦБ предложил рейтинги как единственный критерий надежности банка

Центробанк планирует использовать только кредитные рейтинги, а не размер банка, как критерий надежности при предоставлении ликвидности. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», передает корреспондент РБК.

«Еще один важный вопрос — это конкуренция банков за размещение государственных средств. Стоит перейти на рейтинги, отказываясь от размера банка. Мы сейчас с Минфином обсуждаем сроки такого перехода, мы всегда говорили, что размер банка не является показателем его надежности», — сказала глава регулятора.

Как уточнила Набиуллина, такой переход обоснован развитием рейтинговой отрасли.

Накануне ЦБ обновил перечень кредитных организаций, устойчивость которых оказывает влияние на рынок в целом. В него вошли ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.