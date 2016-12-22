При пожаре в религиозной школе в Малайзии погибли 25 человек
Общество, 05:33
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При пожаре в религиозной школе в Малайзии погибли 25 человек
В религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпуре произошел пожар. В результате случившегося погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на пожарную службу города.
По данным пожарных, информация о возгорании поступила в 05:41 по местному времени (00:41 мск).
«По нашим данным, в настоящий момент известно о 25 погибших учениках и учителях», — сообщили в пожарной службе.
В данный момент спасатели продолжают работу на месте пожара, отметило издание.
В начале августа в американском городе Миннеаполис в штате Миннесота произошло частичное обрушение школы после взрыва газа. В результате случившегося один человек погиб, еще девять получили ранения.