В Госдуме связали запрет на Касперского в США с попыткой давить на бизнес

Ограничение Министерства внутренней безопасности США на использование антивируса Касперского в госучреждениях может предшествовать давлению на российский бизнес. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает «Интерфакс».
«Действия в отношении «Лаборатории Касперского» могут предварять еще большее наступление властей США на отечественный бизнес за рубежом и попытки выстроить для него дополнительные барьеры», — заявил Левин.
Представитель Госдумы добавил, что предписание министерства внутренней безопасности США «нельзя назвать ничем иным как устранением высококонкурентной компании под политическим предлогом». Он подчеркнул, что «серьезной доказательной базы аффилированности Касперского с российскими властями так и не было предъявлено».
Левин добавил, что решение властей США можно «смело назвать очередным этапом экономической войны в отношении российских компаний».
Министерство внутренней безопасности США 14 сентября объявило, что продукция «Лаборатории Касперского» угрожает национальной безопасности страны. В ведомстве отметили, что продукция российской IT-компании может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам США. Министерство дало госучреждениям три месяца на прекращение использования антивирусов компании.
В «Лаборатории Касперского» заявили, что разочарованы обвинениями властей США. В компании отметили, что не имеют политических связей ни с одним государством мира.