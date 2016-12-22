Руководство «Зарядья» рассказало о нанесенных посетителями разрушениях

За три дня работы парка «Зарядье» в Москве в нем было уничтожено 10 тыс. растений и разбит стеклянный купол. Об этом «Комсомольской правде» сообщил начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.

По словам Сафиуллина, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Он отметил, что уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова. Некоторые растения, как отметил собеседник, посетители «выкапывают», после чего «прячут их в свои сумки и уходят».

«Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Это осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная. И наши специалисты, и охрана прилагают все усилия, чтобы остановить вандалов», — сказал Сафиуллин, добавив, что поток посетителей «настолько большой», что «уследить за всеми невозможно», даже «с помощью видеокамер.

«У нас безумный ажиотаж, очень много людей. А растения уничтожают за секунды. В ближайшее время начнем восстанавливать газоны и северный ландшафт. Но сделать это будет нелегко. Все растения для парка выращивались по специальному заказу», — добавил Сафиуллин.

Ранее стало известно, что вандалы повредили купол и окно в медиацентре парка «Зарядье». По данным издания, все это уже начали менять. Как отметили в компании «Мосинжпроект», которая отвечала за строительство парка, стекла были спроектированы по специальной технологии. Теперь каждый фрагмент нужно подгонять под размер конкретной ячейки купола.

Парк «Зарядье» был открыт в Москве в День города, 9 сентября. Как сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, строительство парка обошлось в 14 млрд руб.

Как стало известно 11 сентября, вандалы повредили конструкции стеклянного купола «Медиацентра» и зеленые насаждения в парке. Как сообщали в мэрии Москвы, трещина на куполе появилась «не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали», поскольку «материал выдерживает до 300 кг» Там подчеркнули, что «это явно произошло от удара каким-то предметом».