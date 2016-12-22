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Саакашвили рассказал о планах посетить Киев
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Саакашвили рассказал о планах посетить Киев
Политика, 21:48
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Саакашвили рассказал о планах посетить Киев

Соратник бывшего президента Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении посетить Киев. Об этом Саакашвили рассказал в ходе выступления в Черновцах, сообщает «РБК-Украина».

Приехать в Киев политик планирует 19 сентября. «Я пройду еще по нескольким городам. Потом мы переместимся в Киев. 19-е [сентября] — это день, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день архангела Михаила — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать!» — сказал Саакашвили.

По его словам, через несколько недель его соратников «будет гораздо больше». Саакашвили пообещал, что через некоторое время «все закончится также, как закончилось в пропускном пункте «Шегини». «Откроется дорога, но для олигархов — в ту сторону, а для Украины — вперед», — сказал экс-губернатор.

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Инцидент на пропускном пункте «Шегини» произошел 10 сентября. Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, вместе со своими сторонниками и народными депутатами Украины прорвал оцепление пограничников и полиции на границе с Польшей. В результате 13 пограничников получили травмы. После прорыва Саакашвили отправился во Львов.

Прорыв границы Михаилом Саакашвили украинская полиция квалифицировала по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

Теги: Украина , Киев , Михаил Саакашвили
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