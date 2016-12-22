Франция сочла «суверенным выбором» решение Анкары купить С-400 у России

В МИД Франции сочли неуместным комментировать покупку Турицией зенитных ракетных систем C-400 у России, сообщает Reuters.

«Покупка военной техники Турцией является суверенным выбором [этой страны-РБК.], который не нуждается в комментариях со стороны стран-членов Североатлантического альянса», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел Франции Агнес Ромате-Эспань в ответ на вопрос о том, стало ли решение Анкары ударом по альянсу.

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Переговоры о поставках зенитных комплексов С-400 в Турцию Москва и Анкара вели с момента восстановления отношений между двумя странами в 2016 году. Возможность контракта на встрече весной 2017 года обсуждали лично Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В конце июля президент Турции заявил, что подписал соглашение о закупке С-400 в России, несмотря на недовольство западных партнеров. 12 сентября Эрдоган сообщил, что Россия уже получила задаток за комплексы.

Ранее намерение Эрдогана закупить вооружение у России подвергли критике в США. Так, например, о том, что это решение «вызывает беспокойство» Вашингтона, говорил в конце июля глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд.

Уже после сообщения о сделке, 12 сентября во время брифинга это решение подвергла критике официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. По ее словам, российские вооружения «несовместимы» со стандартами НАТО. Ранее о том, что «несовместимость» российских комплексов с техникой НАТО может стать проблемой, говорил также глава Пентагона Джеймс Мэттис.