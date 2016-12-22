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Турчинов заявил о создании ставки верховного главнокомандующего Украины
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Турчинов заявил о создании ставки верховного главнокомандующего Украины
Украинский кризис, 21:13
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Турчинов заявил о создании ставки верховного главнокомандующего Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о создании ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБО.

Турчинов отметил, что на Украине впервые на законодательном уровне согласовали вопрос о создании и деятельности ставки верховного главнокомандующего «как органа стратегического руководства ВСУ [Вооруженные Силы Украины], другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период».

Секретарь СНБО подчеркнул, что финансовое обеспечение безопасности и обороны Украины «остается одним из главных приоритетов бюджетной политики» на 2018 год. В связи с этим СНБО принял решение увеличить оборонный бюджет страны до 163,2 млрд грн. Турчинов добавил, что одним из важных вопросов финансирования обороноспособности страны является «увеличение денежного обеспечения военнослужащих», в основе которого лежит «увеличение должностных окладов и окладов за воинские звания».

По его словам, приоритетным направлением бюджетного финансирования станет создание новых видов вооружения и военной техники. Речь идет о производстве «высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, боеприпасов и высокоточных средств поражения». Он отметил, что также средства будут направлены на «выполнение государственной программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии».

Секретарь СНБО подчеркнул, что особое внимание будет уделено интенсивной подготовке подразделений ВСУ и иных военных формирований. Кроме того, деньги пойдут на обустройство государственной границы.

В числе приоритетных направлений Турчинов также назвал реализацию «государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации». Также средства пойдут на выполнение Национальной разведывательной программы, рассчитанной на 2016–2020 годы и усиление контрразведывательной защиты, борьбу с терроризмом и диверсионной деятельностью.

В ходе заседания СНБО были рассмотрены и приняты Концепция обеспечения контрразведывательного режима на Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особенный период.

Накануне на Украине стартовали командно-штабные учения «Непоколебимая стойкость — 2017». Они пройдут с 12 по 15 сентября. Для участия в учениях были призваны резервисты первой и второй очередей, которых направили для полного укомплектования воинских частей.

Теги: Украина , СНБО , Александр Турчинов , верховный главнокомандующий
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